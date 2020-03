Policía Nacional apresa periodista por publicar información falsa sobre toque de queda en Puerta Plata

View this post on Instagram

La Dirección Regional Norte de la Policía Nacional informa que junto a representantes del Ministerio Público fue detenido un periodista acusado difundir a través de una plataforma web, que el toque de queda establecido por el Poder Ejecutivo, seria realizado en un horario distinto al que fue oficialmente establecido. Se trata del comunicador Ramón Emilio Fernández, en el sector San Felipe, provincia Puerto Plata. Explican que dicha publicación causó confusión y desinformación a la comunidad en general.