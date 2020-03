Gobierno considera innecesario aislar comunidades por COVID-19

Santo Domingo, RD- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, consideró innecesario la intención de algunas autoridades municipales de aislar comunidades por prevención contra el COVID-19.

Montalvo dijo que en las últimas 24 horas se han dado noticias de algunos alcaldes que han mostrado el deseo de aislar sus municipios del resto del país como medida de prevención.

“Seré enfático: Este tipo de medidas tomadas de manera unilateral, desinformada y desorganizada no ayudan, no son necesarias y no están permitidas”.

El funcionario manifestó que aislar comunidades que no están afectadas no es posible, ya que la circulación de vehículos esenciales es más importante que nunca para el transporte de alimentos, la asistencia de salud o de emergencias.