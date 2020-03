Gobierno anuncia nuevas medidas para contrarrestar coronavirus en RD

View this post on Instagram

Gobierno anuncia nuevas medidas frente al coronavirus. Además, informan que solo está recomendada la realización de la prueba COVID-19 siempre que se cuente con la debida prescripción médica en los siguientes casos: 1-Personas que hayan estado en países con circulación del virus en los últimos 15 días o que hayan viajado en cruceros. 2-Personas que presenten dos o más síntomas asociados al virus. 3-Personas que hayan estado en contacto con otras personas infectadas por COVID-19. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #TVdominicana