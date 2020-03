Raquel Peña dice no respetan su duelo tras perder a su esposo meses atrás

Santo Domingo, RD- La candidata vicepresidencial por el Partido de Revolucionario Moderno (PRM), Raquel Peña, expresó que algunas personas le faltan el respeto a su duelo tras perder a su esposo hace unos meses y han publicado imágenes de ella junto a él alegando que se trata de eventos recientes.

A través de su cuenta de Twitter Peña escribió:

“Si personas no respetan la angustia y salud de los dominicanos frente a la crisis del Covid19, haciendo campaña sucia, mucho menos van a respetar mi duelo. Me publican en una foto de una boda a la que no asistí y me publican junto a mi difunto esposo que murió hace 5 meses”.