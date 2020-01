Chimbala inicia el año con multa por exceso de velocidad

View this post on Instagram

En la tarde de hoy se presentó ante el Departamento de Inteligencia Vial de esta #DIGESETT el cantante urbano Chimbala, para responder por su acto de imprudencia, ya que este había subido un vídeo a su cuenta de Instagram violando la ley 63-17, al conducir de manera temeraria o descuidada y excediendo los límites de velocidad establecidos. . Luego de ser fiscalizado por los agentes de la entidad, el artista urbano subió un video a la historia de su cuenta oficial en Instagram @chimbalaofficial, pidiendo disculpas a sus seguidores y a los demás ciudadanos por haber violado la ley 63-17 y solicitando a sus colegas que sean responsables al momento de conducir un vehículo de motor. #ConcienciaCiudadana