Ezequiel Molina Sánchez arremete contra políticos corruptos y legisladores que promueven aborto

Habló durante la Concentración Evangélica Nacional que se realiza cada año

Santo Domingo, RD.- El vicepresidente del Ministerio la Batalla de la Fe, Ezequiel Molina Sánchez, arremetió contra los políticos corruptos y legisladores que promueven el aborto e impiden la lectura de la Biblia en las escuelas.

Durante la Concentración Evangélica Nacional, que se realiza cada 1ero de enero en el Estadio Olímpico, el evangelista consideró inaceptable que cristianos puedan votar en favor de políticos que, aseguró, "han robado a las arcas del Estado" en los comicios de febrero y mayo próximo.

Contenido relacionado: Batalla de la Fe considera criminalidad y feminicidios empañaron el 2019

"Y lo saben no porque un tribunal los condenó, porque al parecer aquí no hay ese tipo de tribunales, sino porque no pueden explicar sus riquezas", dijo Molina Sánchez.

Ante cientos de devotos de la fe cristiana, el predicador censuró se favorezca en las urnas a congresistas que promueven leyes abortistas y apoyan la agenda LGTB. Además de que se oponen a la lectura de la biblia en los centros educativos.

Molina Sánchez atribuyó la violencia, delincuencia e inestabilidad emocional que observa la sociedad a la desintegración familiar y la ausente tutoría responsable.

Por: Rentería Montero