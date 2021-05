Presidente Abinader invita a astronauta que tomó foto destacando la belleza de RD a visitar el país

Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader invitó al astronauta ruso, Oleg Viktorovich Novitski, tras compartir la foto que hizo desde el espacio donde se ve más de la mitad de la isla y elogiar belleza de la República Dominicana calificándola como el "paraíso en la Tierra", a que visite el país.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente hizo un retweet del tweet que compartió Viktorovich Novitski, acompañado del siguiente mensaje:

“Gracias Oleg por tus amables palabras y admiración hacia nuestra amada #DominicanRepublic. Te invitamos a que nos visites tan pronto como regreses del espacio”.

Thank you Oleg for your kind words and admiration towards our beloved #DominicanRepublic. We invite you to visit us as soon as you’re back from Space.🚀 https://t.co/4iF4DPTRU5

— Luis Abinader (@luisabinader) May 8, 2021