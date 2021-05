Abogado asegura diputado PRM preso por drogas será dejado en prisión en la audiencia del viernes

Santo Domingo, RD.-El abogado Carlos Balcácer aseguró que el diputado oficialista, Miguel Gutiérrez Díaz, acusado de tráfico internacional de drogas, será dejado en prisión en la audiencia pautada para el viernes que presidirá la jueza federal en Miami, Alicia Otazo Reyes.

Balcácer precisa que aunque el diputado tiene doble nacionalidad, está obligado a residir en República Dominicana por su condición de legislador y ese agravante lo tomará en cuenta la jueza para dictaminar prisión preventiva y no considerar libertad bajo fianza en esta primera etapa del juicio.

“Prisión preventiva, porque reside en el extranjero, no le pueden dar una fianza porque estaba de transeúnte, aunque sea ciudadano norteamericano, como él vive aquí y está obligado a tener domicilio en República Dominicana puede la jueza ver temor de fuga”, explicó el jurista.

Sobre una posible condena a cadena perpetua contra el legislador dominicano, Balcácer indica que las probabilidades de esa pena no son seguras, ya que por una primera infracción no se acostumbra a dictar ese castigo, “cadena perpetua no es común que se aplique a delincuentes primarios, sino a infractores reincidentes”.

Sin embargo, aclara que las penas dependerán de la cantidad de droga que haya introducido Gutiérrez Díaz a territorio norteamericano, “tiene mucha importancia la cantidad mensurada de la infracción, hay que ver si fueron quilos o toneladas de cocaínas que se le atribuyen, para pensar en la pena capital”.

Aclaró que las posibles penas aplicables en este caso no guardan relación con la nacionalidad del imputado, sino con que el delito se cometió en el distrito sur de La Florida, por lo que “rige, gobierna la legislación penal vigente en el estado donde se dio de la infracción, en el distrito sur de La Florida. Introducción de drogas y sustancias controladas en territorio norteamericano”.

Se ha informado que Gutiérrez Díaz viajó a la ciudad de Miami para asistir a la graduación de universitario de uno de sus hijos y que varios de sus vástagos residen en territorio norteamericano, como él mismo estableció en su declaración jurada de patrimonio.

Según la acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo de 2021, desde aproximadamente 2014 hasta 2017, el congresista Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico transnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

La acusación federal acusa a Gutiérrez Díaz y otros de tres cargos: conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína. Si es declarado culpable, Gutiérrez Díaz enfrenta cadena perpetua.

La Fiscalía de los Estados Unidos y sus socios federales felicitaron a la Oficina de la Presidencia de la República Dominicana y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por su cooperación en esta investigación.