10 puntos clave para proteger a niños y adolescentes en internet

Este Día de Reyes muchos niños, niñas y adolescentes recibieron regalos electrónicos como tablets, laptops, celulares y consolas de videojuegos, por lo que los adultos que están a cargo de ellos deben de tomar en cuenta algunos consejos para que la navegación en internet de los menores sea segura.

Hay que subrayar que los consejos se deben usar todo el año y los adultos nunca deben de dejar de supervisar la actividad en internet de los menores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hay un decálogo que los tutores deben seguir para proteger a los más pequeños de la casa de las ciber amenazas.

Algunos puntos a considerar

-Los menores no deben chatear con desconocidos.

-Establecer horarios de juego (supervisados por los tutores).

-Generar nuevas de correo para jugar y no usar las personales.

-No proporcionar datos personales, telefónicos ni bancarios.

-El menor no debe usar micrófono ni cámara a menos de que sea con supervisión.

-No compartir ubicación.

-Reportar cuentas agresivas o sospechosas.

-Mantener la configuración de seguridad para los niños en dispositivos, es decir, el control parental.

-Los menores de edad deben jugar bajo supervisión de los adultos.

-Ante cualquier conducta sospechosa o algún tipo de acoso o amenaza el adulto puede levantar una denuncia ante las autoridades competentes.

En el caso de México, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI reveló que el 75% de la población de 12 años de edad y más tiene acceso a internet a través de dispositivos electrónicos.

Es de subrayar que si adultos e incluso empresas caen en las trampas de ciberdelincuentes como phishing. Entonces, los menores que no conocen sobre los peligros en internet son más vulnerables.

Decálogo de seguridad para adultos

Aunque los niños son más vulnerables, como se mencionó antes, los adultos también pueden caer en las trampas de los ciberdelincuentes. Esto si no están alertas de las señales y hacen clic en enlaces maliciosos.

Ya que la actividad digital incrementó exponencialmente, las autoridades en el ramo de ciberseguridad aconsejan a los adultos 10 puntos para mantenerse protegidos.

-Proteger la identidad digital: Se debe verificar la privacidad de los sitios en donde se navega, pero sobre todo no publicar demasiada información o en tiempo real.

-Aplicar medidas de seguridad en el teletrabajo: Se deben cambiar constantemente las contraseñas de la red WiFi. No usar redes públicas o sin contraseña y actualizar el software con los parches de seguridad correspondientes.

-Usar contraseñas seguras: establecer contraseñas seguras con caracteres especiales, números, letras mayúsculas y minúsculas para garantizar mayor protección. Además de activar la autenticación en dos pasos y cambiar periódicamente la contraseña.

-Cuidar datos personales: la información privada no debe hacerse pública ya que cualquiera podría acceder a ella e intentar robar la identidad para abrir cuentas de crédito. También contratar líneas telefónicas, hacer compras, entre otras cosas.

-No compartir noticias falsas: para evitar que información falsa se siga divulgando se debe revisar que el sitio de donde proviene es confiable y dudar de ella si tiene lenguaje inapropiado o es espectacular como: nace la primera ballena rosa.

-Poner atención antes de compartir datos personales: no se debe difundir información personal, contraseñas y mucho menos datos bancarios a través de correos electrónicos o a personas desconocidas.

Otras funciones de seguridad

-Verificar antes de comprar: algunos ciberdelincuentes recrean páginas de tiendas en línea y hacen supuestas ofertas para que caigan sus víctimas, por ello se debe revisar que el enlace coincida con el nombre de la tienda, que en el sitio no haya errores ortográficos y desconfiar de descuentos insólitos como jeans en USD 3.

-Proteger a los dispositivos: Lo mejor es que continuamente se hagan actualizaciones al software, además, los archivos se pueden respaldar en la nube en caso de que sufra una pérdida del disco físico.

-Evitar ciberacoso: Se aconseja no aceptar invitaciones en redes sociales de perfiles sospechosos cuya información no se pueda identificar; de preferencia no aceptar ninguna de desconocidos.

-Además, se deben denunciar cuentas falsas o que estén siendo utilizadas para agredir a otros. Estas pueden ser dentro de la misma plataforma y ante las autoridades correspondientes.

Con los anteriores puntos de ciberseguridad tanto adultos como menores pueden navegar con mayor seguridad.

