Biden coloca como secretaria asistente de salud a la doctora transgénero Rachel Levine

Washington, EEUU.- El presidente electo, Joe Biden, anunció este martes que nominará a Rachel Levine, la principal funcionaria de salud de Pensilvania, como su subsecretaria de salud.

Levine, una pediatra que se convertiría en la primera funcionaria federal transgénero en ser confirmada por el Senado de los Estados Unidos.

"Dr. Rachel Levine aportará el liderazgo constante y la experiencia esencial que necesitamos para ayudar a las personas a superar esta pandemia, sin importar su código postal, raza, religión, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, y satisfacer las necesidades de salud pública de nuestro país en esta situación crítica, momento y más allá ”, dijo Biden en un comunicado.

"Ella es una opción histórica y profundamente calificada para ayudar a liderar los esfuerzos de salud de nuestra administración", reseñó The Washington Post.

Como secretaria de salud de Pensilvania, Levine ha alcanzado prominencia nacional por liderar la respuesta de salud pública del estado a la pandemia de coronavirus, a pesar de los repetidos y feos ataques a su identidad de género.

El equipo de transición de Biden señaló que Levine, designada por el gobernador Tom Wolf (D) en 2017 como secretaria de salud interina, fue confirmado tres veces por el Senado estatal controlado por los republicanos para servir como secretaria de salud y médico general del estado. En ese momento, ella era una de los pocos funcionarios transgénero que trabajaban en cargos electos o designados en todo el país.

De ser confirmado como subsecretaria de salud, Levine sería la funcionaria transgénero de más alto rango en el gobierno de Estados Unidos.

"El presidente electo Biden dijo a lo largo de su campaña que su administración representaría a Estados Unidos", señaló Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero. "Hoy, dejó en claro que las personas transgénero son una parte importante de nuestro país".

Sirviendo bajo Xavier Becerra, la nominada de Biden para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, Levine supervisaría las oficinas y programas de salud clave en todo el departamento, 10 oficinas de salud regionales en todo el país, la Oficina del Cirujano General y el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos.

Su nominación se produce después de una temporada electoral en la que un número récord de candidatos LGBTQ se postuló para un cargo, pero después de cuatro años de una administración presidencial que borró repetidamente las protecciones para las personas transgénero: en atención médica, empleo federal, prisiones federales, refugios para personas sin hogar y otros servicios de vivienda, para recibir financiación federal.

Biden señaló un cambio significativo de la administración Trump en lo que respecta a la inclusión de la comunidad transgénero . Mencionó a las personas transgénero en su discurso de aceptación presidencial y lanzó una extensa plataforma que describe sus planes para priorizar los derechos LGBTQ.

El presidente electo también nombró a su equipo de transición a Shawn Skelly, exasistente especial del subsecretario de defensa para adquisiciones, tecnología y logística, y coordinador del Grupo de Integración Senior Warfighter del Departamento de Defensa.

Skelly fue la primera veterana transgénero nombrada por un presidente de Estados Unidos.

Durante los últimos dos meses, los defensores han instado a Biden a nominar a líderes LGBTQ para puestos clave en la administración.

Biden nombró a Pete Buttigieg para dirigir el Departamento de Transporte, lo que lo convirtió en la primera persona abiertamente LGBTQ nominada para un puesto permanente en el Gabinete. Como el funcionario transgénero designado de más alto rango en los Estados Unidos, Levine a menudo estaba cerca de la parte superior de las listas de defensores de nombres sugeridos para los roles principales.

"Ella está tan altamente calificada, independientemente de su identidad de género", dijo Raffi Freedman-Gurspan, quien fue la primera persona designada abiertamente transgénero en la Casa Blanca de Obama. Freedman-Gurspan estaba en Pensilvania con amigos el martes por la mañana cuando se conoció la noticia de la nominación de Levine."Todos gritamos", dijo. “Es bien merecido y creo que envía un mensaje a la comunidad trans sobre lo valorados que somos. Tenemos un asiento a la mesa. No hay duda al respecto".

Graduada de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Medicina de Tulane, Levine fue la jefa de residentes del Centro Médico Mount Sinai en Nueva York, donde también enseñó. En 2014, fue una de las principales doctoras en el Centro Médico Penn State Milton S. Hershey y formó parte de la junta de Equality Pennsylvania, un grupo de derechos de los homosexuales en todo el estado, cuando Wolf le pidió que copresidiera su equipo de transición para asuntos de salud.

Al año siguiente, Wolf la nombró galena general de Pensilvania, la mejor médica del estado. Impresionada con su experiencia en salud mental y conductual, el Senado estatal votó unánimemente para aprobarla, prestando poca atención a su identidad de género durante el proceso de confirmación.

“Con muy pocas excepciones, que sea transgénero no es un problema”, dijo a The Washington Post en 2016, negándose a comentar sobre un ataque de un excongresista de Florida.

Pero después de que Levine recibió un ascenso para convertirse en secretaria de salud de Pensilvania, la pandemia de coronavirus elevó su perfil en todo el estado y el país. Mientras buscaba contener el virus con reglas agresivas de distanciamiento social, también la convirtió en el objetivo de abusos más frecuentes.

Un ataque en particular fue noticia y se ganó una reprimenda mordaz del gobernador: una foto de un hombre sentado en una camiseta sin mangas de carnaval con un vestido estampado de flores y una larga peluca rubia. El hombre dijo que iba a buscar un look de Marilyn Monroe, pero los organizadores de la recaudación de fondos del carnaval en Bloomsburg, Pensilvania, dijeron que se parecía a Levine.

"Dr. Levine? Gracias. Fuiste un éxito y recaudaste mucho dinero para las compañías de bomberos locales. ¿Me pregunto por qué tantos estaban tratando de matarte? la Asociación de la Feria de Bloomsburg escribió en julio en Facebook, agregando un emoji sonriente, antes de eliminar la publicación.

"La pandemia de COVID-19 ha traído el odio y la transfobia al centro de atención a través de comentarios e insultos implacables dirigidos a la Secretaria de Salud, Dra. Rachel Levine, quien es una miembro altamente calificada, valiosa y capaz de mi administración y transgénero", escribió Wolf en una declaración en ese momento. "El incidente despectivo que involucró a la Feria de Bloomsburg es el último de estos actos viles, que por extensión impactan a las personas transgénero en todo el estado y la nación".

En mayo, una personalidad de la radio confundió repetidamente a Levine, llamando al secretario de salud "señor" al menos tres veces mientras la interrogaba sobre la respuesta estatal al coronavirus. Un comisionado de un municipio cerca de Pittsburgh dijo que estaba "cansado de escuchar a un tipo disfrazado de mujer". Después de que Pensilvania ordenó a sus residentes que usaran máscaras en todo momento en público, una página de Facebook administrada por una ciudad compartió un meme que se refería a ella como "un tipo que usa sostén".

"Toda la nación pudo verla triunfar frente a ataques realmente difíciles", dijo el representante estatal Brian Sims (D), un activista LGBTQ que conoce a Levine desde hace años. “Los republicanos aún niegan su igualdad básica y ella se enfoca en salvarles la vida”.

Sims ha visto cómo el liderazgo de Levine ha obligado a las personas en el estado a comprender mejor a la comunidad transgénero y a aprender a dirigirse a personas transgénero como ella. “Nunca antes había visto a más personas usando pronombres de manera proactiva y correcta”, incluso algunos de los que se oponen a ella, dijo Sims. "Le ha robado a la gente la falsa premisa de que no conocen a ninguna persona trans y, por lo tanto, no necesitan ser respetuosos con las personas trans".

Levine rara vez habla de sí misma públicamente, dijo Sims. Pero recordó un momento poderoso en julio, cuando Levine comenzó su sesión informativa pandémica programada regularmente para responder directamente a los ataques transfóbicos a los que había sido sometida durante meses.

“Si bien estas personas pueden pensar que solo están expresando su disgusto conmigo, de hecho están lastimando a los miles de residentes LGBTQ de Pensilvania que sufren directamente estas manifestaciones actuales de acoso”, dijo.

A pesar de un fallo de la Corte Suprema apenas un mes antes que prohíbe la discriminación laboral para las personas homosexuales y transgénero, dijo Levine, Pensilvania es uno de los muchos estados donde a las personas LGBTQ todavía se les puede negar vivienda y alojamiento público en lugares que no tienen ordenanzas locales contra la discriminación. Las mujeres transgénero de color en particular enfrentan altas tasas de violencia y homicidio, agregó.

“No hemos progresado a menos que todos lo hayamos hecho”, dijo. “En cuanto a mí, no tengo lugar en mi corazón para el odio y, francamente, no tengo tiempo para la intolerancia. Mi corazón está lleno de un deseo ardiente de ayudar a la gente y mi tiempo está lleno trabajando para proteger la salud pública de todos en Pennsylvania. Me mantendré enfocado en ese objetivo”.

Fuente: Globovisión /The Washington Post