El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la oficina

Santo Domingo, RD.- En un ambiente de camaradería, unión y alegría los ejecutivos de Urban Group celebraron el día del amor y la amistad con sus empleados y asesores inmobiliarios.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la oficina ubicada en el sector Naco del Distrito Nacional, el miércoles 10 de febrero del año en curso.

“Celebrar el inicio del mes del amor y la amistad es para nosotros un privilegio, ya que todos nuestros miembros nos ayudamos mutuamente para vender grandes proyectos en tiempo récord”, Expresaron sus presidentes.

En este 2021 a Urban Group ha comenzado con buen pie con más de diez proyectos en Master Broker, y los mismos son Panorama Lake, Panorama Park, Panorama Garden, Atabey 1, Atabey 2, Atabey 3, The Towers, The Residences at VISTACANA, Canas Del Este, Las Nubias, entre otros que serán lanzados en este mismo tristemente.

“Con esta celebración damos gracias a Dios y al mismo tiempo a nuestros asesores inmobiliarios, por el gran crecimiento que he tenido Urban Group ya que la industria inmobiliaria a pesar de la pandemia no ha dejado de avanzar,porque son muchos los clientes que se nos acercan que desean tener su propio techo y vivir cómodo invirtiendo en un proyecto de nuestra empresa”, Finalizaron Luz Sarmiento y César Iván Santana, ambos presidentes de Urban Group, inmobiliaria de prestigio local e internacional.