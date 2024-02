UNEV inviste 752 nuevos profesionales en Sexagésima Séptima Graduación

En esta ceremonia de graduación, la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) confirió el prestigioso «Galardón a la Reforma» al alcalde electo de Santo Domingo Este, Dr. Dio Astacio.

Santo Domingo. D.N. La Universidad Nacional Evangélica (UNEV), celebró, con la entrega de 752 nuevos profesionales a la sociedad, su Sexagésima Séptima Graduación Ordinaria, la primera del año 2024.

La fiesta académica número 67 estuvo encabezada por su Consejo Académico, que lo preside el rector, Dr. Juan Guerrero Ávila.



Al iniciar el evento, la vicerrectora académica, Dra. Cándida Jáquez dio la bienvenida a todos los presentes y exhortó a los nuevos profesionales a ser agentes de cambio, no solo profesionales llenos de conocimiento.

Así mismo, consideró que el evento de la graduación, representa no solo el esfuerzo individual, sino también el invaluable esfuerzo de los familiares y relacionados que han esperado pacientemente durante varios años este momento de triunfo.

En esta ceremonia de graduación, la Universidad Nacional Evangélica confirió el prestigioso «Galardón a la Reforma» al alcalde electo de Santo Domingo Este, Dr. Dio Astacio.

Este reconocimiento se otorga en virtud de su destacada labor y compromiso con la implementación de reformas trascendentales en beneficio de la comunidad, reflejando su dedicación incansable hacia el progreso y la mejora continua.

Para la UNEV, el Galardón a la Reforma simboliza el reconocimiento a aquellos líderes que han demostrado un compromiso excepcional con la transformación positiva y el bienestar en diversos ámbitos de la sociedad. Este galardón refleja el compromiso de la institución con la excelencia, la ética y la contribución significativa al bienestar común.

Tras ser condecorado, el político y líder cristiano agradeció el reconocimiento y emitió el discurso central del evento académico.

Astacio expreso que La mayoría de las personas se preparan para conseguir un buen trabajo, por lo que exhorto a esta generación de profesionales a prepararse mentalmente para triunfar, no para un trabajo.

“Trabajar no es lo que va a llevarlos al éxito, lo que les llevará al éxito es su deseo de triunfar, porque hay gente, y es la mayoría, que solo trabajan para comer, para vivir, pero ellos no han considerado jamás que el éxito no es una casualidad, sino que es una declaración“,