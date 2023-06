Una inolvidable noche de Jazz en la ciudad destino Cap Cana

La Altagracia, RD.- Cana presentó la orquesta The Compass Jazz dirigido por Sócrates García, en un exclusivo concierto de Jazz lleno de cultura, alegría, tragos y festejo, en acción conjunta con la escuela de música y arte que dirige Dante Cucurullo en la ciudad destino.

La orquesta The Compass Jazz viene de la Universidad del Norte de Colorado, y es considerada una de las mejores orquestas de jazz de Estados Unidos. En tanto que la academia de Dante Cucurullo se fundo en el año 2014 en Cap Cana y a la fecha ha enseñado a más de 600 niños desde su fundación.

El evento se desarrollado en el Sanctuary Town del Hotel Sanctuary en donde cientos de propietarios, residentes y amigos de la ciudad destino se dieron cita para disfrutar de tan exclusivo concierto.

Esta actividad forma parte de las acciones que realiza Cap Cana para promover el arte y la cultura, así como para crear espacios de diversión, entretenimiento y socialización de los residentes y visitantes que se movilizan en toda la ciudad.

Sobre la orquesta The Compass Jazz

La Compass Jazz Orchestra de la Universidad del Norte de Colorado (anteriormente conocida como UNC Jazz Lab Band I) es considerada una de las principales orquestas de jazz de los Estados Unidos de América. Han sido reconocidos en los Student Music Awards de la revista DownBeat en diez de los últimos trece años, más recientemente en 2023. Nueve de las veces fue como «Ganador» en la categoría de Gran Conjunto de Graduados. Ha realizado giras por Rumania, China y República Dominicana en el marco de celebración de la nueva carrera en Música Latinx, para la UNC, primera de su tipo en los Estados Unidos.

El repertorio de Compass Jazz Orchestra se centra en la nueva música: composiciones originales y reinterpretaciones de clásicos del jazz. Su álbum más reciente, The Romeo and Juliet Project, es un cuaderno de bocetos musicales de la obra más famosa de Shakespeare, con piezas de notables compositores de jazz, incluyendo a John Hollenbeck. Su contribución, This Kiss, se grabó posteriormente para el lanzamiento de John Hollenbeck Large Ensemble, que fue nominado a un premio Grammy.

Sobre Sócrates García

El Dr. Sócrates García es compositor, arreglista, productor, ingeniero de grabación, director de orquesta, guitarrista y educador de la República Dominicana, quien es actualmente Profesor Asociado de Música y Director de Tecnología Musical en el prestigioso Programa de Estudios de Jazz de la Universidad del Norte de Colorado.

Como arreglista/productor e ingeniero de grabación, su trabajo se encuentra en numerosos álbumes y una miríada de proyectos paralelos. Los créditos de grabación e interpretación de García incluyen el álbum ganador del Grammy Yo Por Ti de Olga Tañón; Tesoros de mi Tierra de Milly Quezada (14 en las listas de canciones tropicales de Billboard); y actuaciones nacionales e internacionales con la Orquesta de Jazz Latino Sócrates García, entre otras.

Como músico de gira, guitarrista y tecladista, se ha presentado en muchos países de América Latina, incluidos México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Aruba y en toda la República Dominicana. Ha impartido clínicas y talleres sobre tecnología musical y/o composición/arreglos de jazz, a nivel nacional e internacional.