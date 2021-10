Tribunal envía a prisión a dos y absuelve cuatro en el caso Odebrecht

Santo Domingo, RD. - El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional envió a prisión por cinco a Víctor Díaz Rúa y a ocho años a Ángel Rondón por encontrarlos culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Asimismo, las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo absolvieron de todos los cargos a los imputados Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez, quienes estaban acusados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de falsedad en escritura pública, delitos de funcionarios, sobornos en el comercio y la inversión tipificados en el Código Penal Dominicano, las leyes sobre Lavado de Activos y Soborno.

Al salir del tribunal, Ángel Rondón se quejó de que las juezas hayan valorado que ha habido sobornos sin sobornados y adelantó que sus abogados estudiaran la sentencia y determinar los pasos a seguir.

“El Ministerio Público no pudo demostrar el soborno, yo me pregunto ¿por qué estamos aquí? lo que la sociedad quería que aparecieran los sobornos no mi cabeza… si no hay sobornados no hubo sobornos, entonces yo me autosoborné”, se quejó Ángel Rondón.

José Miguel Minier, abogado de Rondón, dijo que van a esperar tener la sentencia integra el próximo día 25 de este mes, como anunciaron las magistradas, para tomar una decisión respecto a la sentencia de cinco años de prisión contra su imputado.

De su lado, Andrés Bautista agradeció a Dios, porque “después de cinco años se ha impuesto la verdad, la justicia se ha impuesto en su caso”.

“Agradezco a mis abogados, que más que mis abogados fueron mis amigos, y todos los que han creído en mí, y decirle al pueblo dominicano que nunca le he fallado”, dijo Bautista al salir del tribunal.

Bautista dijo que tanto a Danilo Medina como en Jean Alain Rodríguez deben estar avergonzado de sus actuaciones en contra de su persona, espera que no paguen aquí en la tierra si no en el cielo, todo la maldad, que él entiende incurrieron.

Tommy Galán llamo al Ministerio Público a ser reflexivo y que no se le ocurra apelar la decisión.

Dijo que tenía sentimientos encontrados, “porque le devuelve la paz a su familia, pienso que habrá tiempo para reflexionar y ver como todos queremos que este país se fortalezca, se institucionalizace, pero ver la debilidad de organismos oficiales que actúan caprichosamente, porque todo lo que aportó como prueba no correspondían a los hechos”.

El tribunal también dispuso la incautación de una casa en Casa de Campo, el yate Barbi, un apartamento en la Torre Caney, cuentas de ahorros en dólares y pesos y otros bienes.

Las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dejaron establecido, en el inicio de la lectura de la sentencia, que la decisión había sido tomada a unanimidad.

Ministerio Público apelará sentencias de absolución en caso Odebrecht

En tanto, que Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, adelantó que el Ministerio Público apelará las sentencias absolutorias que favorecieron a Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Andrés Bautista.

Consideró que la Pepca ha superado una carrera de obstáculo, porque se ha conseguido condena y se permitirá recuperar parte del dinero con que se ha defraudado al Estado, al referirse a los bienes que se le incautaran a Díaz Rúa.

“Este proceso además nos deja con un primer caso de esta naturaleza, donde el tribunal ha ordenado el decomiso de varios bienes que permitirán recuperar bienes y parte del dinero con que se ha defraudado el herario público”, indicó el representante del Ministerio Público.

Camacho dijo que los fiscales entendían que el tribunal debió variar las medidas de coerción en el caso de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, para que la sentencia pudiera ser ejecutada, pero no ocurrió así, porque ambos seguirán con prisión domiciliaria.

Sobre las sentencias contra Díaz Rúa y Rondón, Camacho dijo que prefiere esperar tener la sentencia inextensa para decidir si apelaran las decisiones en contra de esos implicados en el caso