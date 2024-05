Temen por posible crecida del Río Yubaso en San Cristóbal  

San Cristóbal.- Moradores en las cercanías del Río Yubaso en San Cristóbal, se mantienen preocupados por las lluvias anunciadas para las últimas horas en el país.

Las familias residentes en el barrio Las Flores, esperan que sean retomados los trabajos de construcción de un muro que sirve para contener el caudal de las aguas.

“Ese río ha hecho mucho daño y ya ese muro tenía que estar terminado y no lo han terminado. Yo estoy aquí con cuatros niños pequeños y no es nada fácil, aquí no se duerme. Aquí en esta orilla no se duerme, velando su familia cada uno de nosotros. Nosotros esperamos de las autoridades que no esperen la última hora, es medio barrio que se va si ese río entra por donde quiere entrar”, indicó moradora en la localidad.

“Desde que cae un poquito de agua ese río crece, el ingeniero no sé qué piensa con nosotros o está esperando que el río nos lleve porque ese pedazo está roto desde hace mucho. Ya se fue una casa”, precisó mujer afectada con la situación. La misma hace un llamado a las autoridades a intervenir en la situación.

En ocasiones anteriores este afluente ha crecido desmedidamente, arrastrando viviendas construidas muy cercanas a sus orillas.