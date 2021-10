Suplidores de INABIE denuncian supuesta irregularidades en licitación

Santo Domingo, RD. - Centenares de suplidores de la Jornada Escolar de Tanda Extendida, se manifestaron este viernes frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Los suplidores denunciaron supuesta irregularidades en el proceso de adjudicación que realiza ese organismo.

Señalaron que el desorden que impera es “inexplicable”.

Dijeron que desde el pasado lunes que fueron citado por ese organismo, aún no hayan recibido ninguna respuesta.

Criticaron que ese organismo exige que a partir del próximo lunes, los suplidores deben iniciar sus servicios; sin saber la cantidad y mucho menos, los centros educativos en que les corresponde entregar los alimentos.

Apuntaron que más de la mitad de los suplidores aún no tienen las adjudicaciones en sus manos.

Unos 300 suplidores del sistema de jornada escolar extendida denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de licitación del INABIE para suministro de alimentos.

Por esta razón exigen la intervención inmediata de la Dirección General de Contrataciones Públicas, tras alegar que peligra el suministro de almuerzos a estudiantes.

No obstante, afirman que de no solucionarse la problemática, será difícil proveer las raciones alimenticias a los estudiantes, que hasta el momento no la están recibiendo.