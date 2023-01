Familiares sospechan rapto de recién nacida en Maternidad de Los Mina estaba planificado

Puedes leer: Roban niña recién nacida en Maternidad San Lorenzo de Los Minas

Familiares que denunciaron el rapto de una recién nacida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, piden investigar al personal médico que ordenó el referimiento a ese centro desde un hospital Villa Mella tras asegurar que no habían razones que lo ameritaba.

Pese a que la Policía Nacional avanza las investigaciones en torno al caso, la familia dice sentirse abandonada por el gobierno y las autoridades sanitarias.

Cristian Camila Guzmán es el nombre que tiene reservado la familia para la pequeña cuya esperanza de que aparezca no ha desvanecido. Aunque la impotencia por momentos les invade.

Aseguran que a casi cuatro días de la desaparición de la recién nacida no han tenido mayores informaciones. Por lo que piden a las autoridades estudiar la posibilidad de que el rapto se deba a un plan orquestado.

En tanto que, desde la dirección del hospital de Los Mina aseguran han puesto a disposición el personal de seguridad que estaba de puesto cuando sucedió el hecho y se ha aumentado la vigilancia.

Desde la madrugada del pasado viernes, cuando desapareció la menor luego de que una supuesta enfermera pudiera tomarle la temperatura, la familia permanece apostada en el hospital a la espera de que ocurra un milagro que traiga devuelta a Cristian Camila.

Al respecto, el diputado Sócrates Pérez dice que sospecha de complicidad en el rapto de la bebé de la maternidad San Lorenzo de Los Mina.

«Al director los vimos el primer día, pero después de ahí no loe hemos vuelto a ver la cara. No me cabe que en pleno siglo XXI puedan llevarse una niña como que era una moneda en el bolsillo«, dijo Pérez.

El legislador le ha dado siguiendo al caso debido a que la niña es nieta de una empleada suya.

Por: Karelyn Cuevas / Yarilis Calcaño