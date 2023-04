Sermón Siete Palabras: «los partidos políticos están más preocupados por hacer el trabajo de la justicia, que por sentarse en una mesa de diálogo serio y responsable»

Santo Domingo, R.D.-En la continuación del Sermón de las Siete Palabras leída por la Iglesia católica, donde se critica el clientelismo y la corrupción que, a su juicio, impera en el Estado dominicano y el comportamiento de los políticos.

El Padre Isaías Mata Castillo, vicario adjunto de Santo Domingo Oeste, y párroco Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, Zona Herrera-Manoguayabo, leyó la sexta palabra “Todo está consumado”, poniendo énfasis en el engaño a través de promesas de los políticos y los actos de corrupción tales como los casos pulpo, medusa, coral, calamar entre otros.

“Nuestro mundo es un mundo de promesas incumplidas. Cada día leemos en los periódicos que los políticos prometen una cosa y luego no la cumplen. Y en nuestro caso particular, reina el clientelismo y un mar de corrupción, como tales son los casos: pulpo, medusa, coral, calamar… Y no solo en la política, sino que también en nuestra vida personal y en la vida cristiana debemos reconocer que no siempre cumplimos con la voluntad de Dios”, puntualizó el religioso.