 Senado tiene 231 iniciativas en discusión en distintas comisiones

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, sostuvo que el órgano legislativo tiene 231 iniciativas en discusión de distintas comisiones entre las que figuran los que están contemplados en la agenda priorizada tanto de la Cámara Alta como las del Poder Ejecutivo.

El legislador por Sánchez Ramírez explicó que su gestión al frente del Senado, además de la cantidad de iniciativas que pueda impulsar, busca garantizar la calidad de los proyectos y el fortalecimiento institucional.

De los Santos dijo que en correspondencia con esos lineamientos impulsan la maestría en derecho constitucional en colaboración con la Universidad de Castilla y La Mancha de España. La formación está dirigida tanto para los legisladores como el personal técnico.

“Estamos concentrados en el fortalecimiento institucional pero al mismo tiempo llevamos a cabo la agenda del día a día; todos los proyectos de ley que lleguen allí tanto de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo, como las iniciativas de los senadores, todo el que esté contemplado en la Constitución para llevar proyectos, serán analizados y discutidos”, apuntó el presidente del Senado.

También en el marco de esa estrategia, añadió que recientemente firmó un acuerdo interinstitucional con el Tribunal Constitucional. De hecho, resaltó que dejar una institución fortalecida es parte del legado que quiere dejar en el año en que ha sido electo presidente del órgano legislativo. Su gestión comenzó el 16 de agosto pasado y concluye en 2024 en el mismo mes y día.

El presidente del Senado reconoció que son muchos los proyectos de ley pendientes de aprobación que son complementarios de la reforma constitucional de 2010.

El presidente del Senado dijo que hasta el momento no hay ninguna iniciativa legislativa para la propiedad inmobiliaria en la frontera, que según la Constitución solo los dominicanos tienen derecho a adquirir terrenos en la zona fronteriza.

“Ese proyecto que está contemplado en la Constitución todavía no se ha presentado ninguna iniciativa, pero sí entiendo que se debe buscar la manera de crear un marco legal para cumplir con ese mandato de la Constitución”, expresó cuestionado sobre el tema.

El presidente del Senado informó que en la sesión de hoy conocerán dos resoluciones que fueron sometidas por representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para respaldar las medidas que ha tomado como el cierre de la frontera ante la decisión de Haití de continuar la construcción de un canal sobre el río Masacre.

El legislador que además está vinculado al sector transporte, sostuvo que a pesar de las pérdidas que pueda representar el cierre de la frontera, el interés de preservar la soberanía está por encima de los intereses particulares.

“Todo el aparato económico del país se ha afectado con esta medida; ahora los intereses particulares no pueden estar por encima de los intereses del país; nosotros apoyamos las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo porque entendemos que es la mas correcta y lo que estamos pidiendo es que se respete el tratado de 1929 y el protocolo que se estableció en 1936; el país lo que pide es que se respete eso, a nadie le conviene el conflicto, ahora bien, si de aquel lado tenemos un sector que se denomina los incontrolables, será de aquel lado, pero aquí no se le debe permitir eso”, apuntó.

El presidente del Senado dijo que el activismo político que vive el país convierte el año en curso como electoral y no preelectoral. En ese sentido, dijo que los legisladores no deben descuidar su trabajo para concentrarse en el activismo propio de la campaña electoral.

“Nosotros fuimos electos hasta el 16 de agosto del próximo año y nosotros no podemos descuidar lo que son nuestras tareas, lo que es nuestro trabajo. Claro está, se necesita tiempo para dedicarlo, pero los trabajos del Senado de la República no deben detenerse por temas políticos; nosotros estamos trabajando arduamente para que la agenda no se retrase”, apuntó el legislador.