Diversas posiciones de patronos y sindicatos por semana laboral reducida

Santo Domingo, RD. – La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y la principal central sindical del país tienen diferentes posiciones con relación al plan piloto que buscaría una reducción de la semana laboral y que tendrá una duración de seis meses iniciando el 1ro de febrero.

La reducción de la semana laboral de 44 a 36 horas es una modalidad que en países europeos se ha estado implementando.

Con esto se busca mejorar la calidad de vida de los empleados y su producción en las empresas.

Sobre el tema, se refirió el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Pepe Abreu.

Los empresarios, no necesariamente, esta acción que se ha propuesto desde el Ministerio, la han asumido no. Han sido cautos, y aunque está abierta la puerta para que hagan una sumatoria, no lo han hecho

Rafael Pepe Abreu