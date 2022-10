Se filtra audio de Mantequilla pidiéndole a clienta que resista

Mediante un audio filtrado en las redes sociales, se le escucha decir al empresario Wilkin García Peguero (Mantequilla), a uno de sus clientes que no se desespere y que resista hasta que él pueda saldar la deuda.

Presuntamente la mujer invirtió unos siete millones de pesos, y que el monto completo no es de ella.

«Yo me imagino que tú sabes la presión que yo tengo y no me estoy cayendo muerto. Tienes que

resistir y decirle a esa gente que se le va a pagar su cuarto cuándo yo te lo dé» se le escucha decir a Mantequilla en el audio.

En días pasados, Mantequilla rompió el silencio tras el accidente de tránsito en el cual falleció uno de sus colaboradores y, posteriormente, su madrastra.

Tras hacerse público el incidente, Mantequilla dejó un corto mensaje. En él deja entrever que, por culpa de la presión de la gente detrás de sus inversiones a destiempo, la situación está empeorando.

«La presión de la gente por no que llegue su turno de cobrar, van a empeorar la situación», posteó Mantequilla en una historia de la red social Instagram.