Santa Arias no acepta excusas ni oferta económica de Alexis Villalona

Santo Domingo, RD.- Santa Arias, la mujer que el pasado 31 de diciembre fue golpeada por Alexis Villalona, en medio de un incidente de tránsito, rechazó las excusas públicas que su agresor ha pedido por el hecho, y admitió que le han ofrecido dinero para que desestime la querella.

“Yo no acepto esas excusas, porque él en el momento que me golpeó fuertemente no pensó que yo era una mujer. Él tenía que hacerlo antes o en el momento que hizo eso; en vez de golpearme. El deber de él era darme ayuda, llevarme a un médico y preguntarme si me pasó algo. No las acepto”, así respondió este jueves Santa Arias, previo a la audiencia de conocimiento de medida de coerción.

En relación a los rumores de que si la llevaron a una casa de acogida para evitar amenazas o cualquier ofrecimiento económico, Santa Arias declaró que en ningún momento la han amenazado.

Lea también: Hombre mata esposa y luego se quita la vida en San Cristóbal

Sin embargo, reconoció que sí querían entregarle dinero para que retire la demanda. “Piensan que la vida de una persona es dinero lo que vale, mi vida no vale dinero, mi vida no tiene precio. Ese señor en el momento que me hizo eso me mató, aunque yo esté aquí respirando”, añadió.

Santa Arias llevará el caso hasta el final

Arias aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

“Si él se sintió hombre golpeando a una mujer, que ahora tenga pantalones para aguantar”, expresó.

Arias explicó que luego de la caída por los golpes, sufrió fuertes dolores de cabeza y le salieron hematomas en el cuerpo.

Santa Arias hizo un llamado a las mujeres que sufren maltratos, para que acudan a una Casa de Acogida en busca de ayuda. “Pueden ir a casas de acogidas, porque ahí te cuidan y te dan protección para que nada te pase”, declaró.