SeNaSa presenta herramientas tecnológicas para acercar servicios de salud a sus 7.4 millones de afiliados

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) doctor Santiago Hazim junto a todo su equipo de gerentes presentaron oficialmente los nuevos canales alternos, los cuales tienen el objetivo de facilitar y garantizar la accesibilidad de los diferentes servicios que ofrecen a los 7.4 millones afiliados, en el marco de su 21º aniversario de funcionamiento institucional.

“Chatbot Sofía, aplicación móvil, oficina virtual afiliado (Ova), *737, el reforzamiento de página web y otras herramientas más son las que conforman nuestros nuevos y mejorados canales alternos, los cuales están adaptado a la demanda de los nuevos tiempos. Estos avances tienen la ventaja de que a través de su celular o computador se puedan realizar diversas consultas y solicitudes que van desde una consulta de estatus de afiliación o su disponibilidad de dinero en medicamentos. En algunos casos, esto contribuye al ahorro del bolsillo del afiliado porque evitará que el afiliado tenga que trasladarse a los puntos de servicios u oficina, salvo en los casos que solo lo pueda requerir”, dijo Hazim durante su interacción.

De igual forma, el director ejecutivo dijo que: “la continuidad del Estado consiste en mejorar lo que ya estaba y aportar nuevas innovaciones, con la cual logramos beneficiar directamente a la gente. Y eso es justamente lo que hoy estamos presentado a toda la sociedad dominicana y mejor aún, poniéndola a disposición de cada uno de nuestros afiliados.

Ejemplo de esto, es nuestro chatbot Sofia, la cual está disponible 24 horas al día y es un servicio automatizado con respuesta inmediata sin tiempo de espera y en donde ustedes y yo podremos consultar la disponibilidad de medicamentos y alto costo”.

La apertura de la actividad estuvo presidida por el chatbot Sofía, la cual fue proyectada mediante un holograma que entabló un diálogo con el director de SeNasa.



Detalles previos

El desglose de los aspectos tecnológicos estuvo a cargo de Edgar Batista, gerente de tecnología informática, quien explicó que la aplicación móvil les permitirá a los afiliados de SeNaSa realizar servicio de consulta del estatus de afiliación desde cualquier dispositivo inteligente, “consulta y validación de carnet digital con QR y creación de turno virtual para las oficinas regionales”.

Dijo que, en cuanto a los servicios de consulta de ubicación y coberturas de los Prestadores de Servicio de Salud, integración de pago de póliza con carnet para realizar pagos desde la comodidad del hogar de los afiliados.

Batista indicó que la integración de inteligencia artificial en el chatBot, “nos permite poder agilizar los servicios y respuesta a nuestros prestadores. Esto nos permitirá poder integrar a futuro otros servicios de nuestras gerencias misionales. Asimismo, la App Móvil (nueva versión) está orientada a digitalizar los servicios de SeNaSa y colocándolo en las manos de los afiliados.

En cuanto a la página Web institucional fue remozada, no solo con un nuevo look and feed, si no también estandarizada con los servicios digitales, integrada con el App Móvil y nuevo Chat Bot con inteligencia artificial. Conectividad con Whatssap, Telegram, FB e Instagram”.

En el evento tecnológico participaron Iván Rondón, asesor del Poder Ejecutivo en materia de Seguridad Social y ex senador de la República, Jefrey Lizardo, director del SIUBEN, Carolina Serrata, directora general de la DIDA, ingeniero Adolfo Pérez, director general de PROMESE/CAL, doctor Eddy Pérez Then, asesor especial del ministerio de Salud Pública, Henry Sadhalá, tesorero de la Tesorería de la Seguridad Social, Samuel Pereyra Administrador del Banco del Reservas, colaboradores y otros invitados especiales.