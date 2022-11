Autoridades de Salud celebran en Nagua el Día Mundial de la Diabetes

Nagua.- Con una marcha por algunas calles del municipio de Nagua, la Regional Provincial de Salud de María Trinidad Sánchez, celebró este lunes 14 el Día Mundial de la Diabetes en esta ciudad.

El director provincial de Salud, Eblis Espaillat, dijo que con el apoyo de algunos laboratorios se realizó un operativo médico para personas con diabetes en el centro médico Espaillat, dónde se midió la glicemia y se entregó medicamentos al que lo necesitaba.

Espaillat, indicó además que en el operativo que es totalmente gratis para pacientes con diabetes, tan bien se están ofreciéndoles consultas de Pediatría, Diabetes, Cirugía y Medicina interna Familiar, entregándoles los medicamentos a pacientes que lo necesiten.

En la marcha y el operativo se unieron personal de la dirección Provincial de Salud entre otras personalidades en apoyo a este día.

Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes

Desde 19941, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, introducido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La diabetes, una enfermedad que no duele, pero hace mucho daño. Los datos de la OMS revelan que el número de personas que sufren la enfermedad en América Latina podría llegar a 32.9 millones para el 2030.

Solamente en República Dominicana, un 13.45% de la población la padece, según cifras del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición.

Esta es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

Por: Rafael Salazar