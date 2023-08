ARS Primera presenta nuevo programa dirigido a pacientes con múltiples afecciones crónicas

En ARS Primera realizamos esfuerzos y acciones para promover una cultura del cuidado y mantenimiento de la salud para el manejo oportuno de las complicaciones.

Los pacientes con enfermedades crónicas requieren atención médica continua y servicios de apoyo. Es por eso que hemos diseñado un programa de atención médica ambulatoria y domiciliaria dirigido a quienes padecen múltiples condiciones crónicas y complicaciones como:

Enfermedad de las arterias coronarias.

Insuficiencia cardíaca congestiva.

Insuficiencia renal.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

…entre otras.

Beneficios

Identificación proactiva de necesidades del cuidado de la salud.

Coordinación oportuna de la atención domiciliaria y ambulatoria.

Atención médica especializada.

Recursos educativos de apoyo para el participante, sus cuidadores y familiares.

¿A quién está dirigido?

A afiliados de ARS Primera, mayores de 18 años con múltiples condiciones de salud, polimedicados.

