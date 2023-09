Santo Domingo, RD. – El candidato a Senador por la provincia Santo Domingo, Rubén Maldonado, aseguró que el gobierno ha sacrificado y mancillado a los pobres como si fuera una venganza de ellos.

En ese mismo orden dijo que, este gobierno encareció la vida en un 50% de la canasta básica familiar «antes aquí un pobre con 300 pesos comía arroz, habichuelas y ponía su pollito en la mesa, ahora para hacer eso mismo necesita 800 ó mil».

Maldonado, acusó al gobierno de Luis Abinader, de tener conocimiento con relación al canal que construye Haití partiendo del río Masacre o Dajabón, que divide los dos países que conforman la isla hispaniola.

Exhortó al primer mandatario de la nación a destituir al canciller Roberto Álvarez, ya que en 2021, el relacionador internacional, firmó una declaración sobre el manejo de las aguas fronterizas; acusando al oficialismo de ser un gobierno de mentiras y aparatajes.

«El presidente Luis Abinader, para quedar un chin bien debe destituir al Canciller; hoy salió una comunicación pública de la comisión bilateral entre el gobierno haitiano y dominicano, donde el canciller de la República Dominicana, le da el visto bueno para hacer el canal, que no me diga el presidente Luis Abinader, que no sabía que el canciller iba a firmar ese tratado».

Argumentó Maldonado.