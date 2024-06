Santo Domingo, RD. – El Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, afirmó este jueves que miembros del Comité Central se encuentran recogiendo firmas para tratar que Danilo Medina permanezca en el puesto de presidente de esa organización.

La noticia, que la divulgó Robert de la Cruz, quien también pertenece al Comité Político del PLD, la confirmó Bichara este miércoles al participar el espacio «Despierta con CDN», quien indicó que los que auspician esa colección que ya cuenta con más de 900 firmas, tienen el derecho de hacerlo.

«Es el Comité Central que tiene una comisión que ha tenido esa iniciativa… se están haciendo para otros temas, ese es uno de los tantos», aseguró Bichara.

El exfuncionario se mostró en total acuerdo con la permanencia del expresidente Danilo Medina en la organización, fungiendo como presidente.

«Totalmente de acuerdo, sería injusto pretender sacrificar al presidente o endilgarle una coyuntura electoral, no sería lo más noble, entonces obviamente que no podemos estar de acuerdo con eso», indicó Bichara al cuestionarlo sobre si está de acuerdo con la permanencia del Medina en la organización como presidente.

Sobre la reducción del Comité Central y Político

El ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales(CDEEEE), dijo que no está de acuerdo con la reducción del Comité Político y Central debido a que entiende que no cree que eso sea una solución, y agregó que al que se saque de una de esas estructuras se tiende a desconsiderar, en cierto modo.

Bichara aseguró que el partido se encuentra en un proceso de recuperación que tienen que manejarlo con la mayor madurez e inteligencia posible.