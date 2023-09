Roberto Rosario, miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo, dijo este sábado que la crisis que atraviesa Haití ha unificado a todos los sectores en el referido país.

«Esta situación al rededor del río Masacre ha unificado todos los sectores en Haití, entiéndase gobierno, entiéndase las bandas, entiéndase los empresarios. Por una razón muy sencilla, porque como ellos manejan el tema, es que ellos dicen que es una lucha por el agua« Roberto Rosario

Al ser entrevistado en el programa Verdades al Aire, conducido por el periodista, Adolfo Salomón, el ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE) también manifestó que la decisión del gobierno de cerrar la frontera a quien ha afectado es a los dominicanos, no a los haitianos, porque el país es un gran vendedor de Haití y no, un gran comprador.

Al referirse al tema de las alianzas que lleva la Fuerza del Pueblo con otros partidos, Roberto Rosario señaló que «la arquitectura electoral cuando nos sentamos a discutir, no estamos determinando tu llevas el senador y yo llevo el alcalde. Lo que estamos determinado es el peso electoral de cada territorio”.

Durante su intervención habló sobre las primarias que llevará a cabo el PRM el primero de Octubre indicando que, de Abinader ganar con un 70 por ciento este lo concebiría como una catástrofe ya que conociendo al presidente, el mismo espera ganar con un 80 o 85 por ciento.

Al ser cuestionado sobre una reciente publicación donde acusa al gobierno de reprimir la libertad de expresión y libertad de pensamiento el ex funcionario manifestó que cuando un periodista o director de medio de comunicación recibe una llamada del presidente para cuestionarlo por algún comentario o información emitida, este, está ejerciendo una función de censura.