Roberto Fulcar asegura que RD avanza en materia educativa

Santo Domingo, RD.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar, afirmó que la República Dominicana avanza en materia educativa, pero que todavía hay grandes desafíos a que hacer frente.

Destacó los esfuerzos que se realizaron para que el pasado año escolar no se perdiera, hasta llegar al presente año escolar de forma presencial.

El ministro de Educación expresó, en el acto oficial del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2021, que celebró Acción Empresarial por la Educación (EDUCA).

Roberto Fulcar afirma la educación pre-COVID19 no funcionaba

Se recuerda que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró que la educación pre-COVID19 no funcionaba, al participar en la apertura del XXIV Congreso Internacional de Educación Aprendo, reimaginando la educación: un modelo híbrido que, auspicia Acción Empresarial por la Educación (EDUCA).

En la actividad, encabezada por el presidente Luis Abinader, dijo que la sociedad dominicana ha venido haciendo un gran esfuerzo por financiar su educación. “Desde 2013 se ha asignado el 4% del presupuesto al MINERD, no por obra de un gobierno, sino por el mandato soberano del pueblo dominicano que se volcó a las calles en 2010 pidiendo hacer cumplir la ley que estaba vigente desde 1997. Hay que decirlo con total claridad. Durante los últimos 10 años, aun incluido el 4%, la educación dominicana no funcionó. Los estudiantes no aprendieron. Esa es la realidad. Y sin estudiantes que aprendan, los chances del país, en el mediano y largo plazo, están hipotecados”. Insistió el ministro Fulcar.

“De igual forma, el Gobierno del Presidente Luís Abinader responde al clamor de nuestros ciudadanos por un cambio en sentido amplio. En educación este cambio demanda lograr que la inversión extraordinaria que hace la sociedad dominicana se traduzca en más y mejores aprendizajes”.

Ante un auditorio compuesto por docentes, técnicos, especialistas en educación, funcionarios, representantes de organismos internacionales y entidades que trabajan el tema Educación, el doctor Fulcar, habló de la audacia que representó asumir el año escolar sin un plan, sin estrategias ni programas.

También destacó que el docente es el eje de esta estrategia con la formación de más de 115 mil profesores de los cuales 93,000 correspondieron al sector público y 22,000 al sector privado, el importante rol de la tecnología, la TV y la radio mientras se adquieren los dispositivos electrónicos que serán distribuidos a los estudiantes para reducir las brechas de inequidad que presenta nuestra sociedad.