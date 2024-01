Resultados sorteos loterías dominicanas viernes 12 de enero 2024

Santo Domingo, RD- Estos son los resultados de los sorteos de las loterías dominicanas realizados este viernes 12 de enero 2024.

Aquí usted podrá conocer los números ganadores de la Lotería Nacional, Leidsa, Loteka y Lotería Real correspondientes a esta fecha.

Resultados y Loterías

Lotería Nacional es la primera institución del estado fundada en el año 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Lotería Nacional

Juega + Pega +

Gana Más

Leidsa es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la Lotería Electrónica Internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto – Loto Más.

Pega 3 Más

Loto Pool

Super Kino TV

Quiniela-Palé Leidsa

Por otro lado está Loteka, una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana.

Los sorteos de Loteria Loteka se realizan todos los días a las 7:55 de la noche. Sus sorteos diarios son: Quiniela Loteka, Mega Chances, y Toca 3.

Quiniela Loteka

Mega Chances

Toca 3

Asimismo entre las empresas de sorteos dominicanos está Lotería Real, que efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago.

Todos los días a las 12:55 se celebran los sorteos Quinielita Real, Pega 4 Real y Quiniela Real.

El sorteo especial, Loto Real se realizan los martes y viernes a la misma hora, justo antes del Quiniela Real.

Super Palé Real

Quiniela Real

Loto Pool Real

Loto Real

Pega 4 Real

Otras Loterías

La Primera

La Suerte Dominicana

Horarios loterías dominicanas:

La Primera: 12:00 pm y 8:00 pm

La Suerte Dominicana: 12:30 pm y 6:00 pm

Lotería Real: 12:55 pm

LoteDom: 1:55

Lotería Nacional: 2:30 pm, 9:00 pm (6:00 pm los domingos)

Loteka: 7:55 pm

Leidsa: 8:55 (3:55 pm los domingos)

Sorteos millonarios:

Loto Más de Leidsa: 8:55 pm, miércoles y sábados

Mega Lotto de Loteka: 7:55 pm, lunes y jueves

Loto Real: 12:55 pm, martes y viernes

Loto 5 La Primera: 8:00 pm diario

PowerBall: 10:59 pm, lunes, miércoles y sábados

Megamillions: 11:00 pm, martes y viernes

Loterías Extranjeras:



Anguila Lottery: 10:00 am

King Lottery: 12:30 am

Anguila Lottery: 1:00 pm

Florida: 1:30 pm

New York: 2:30 pm

Anguila Lottery: 6:00 pm

King Lottery: 7:30 pm

Anguila Lottery: 9:00 pm

Florida: 9:50 pm

New York: 10:30 pm

Leidsa entrega certificado a ama de casa que ganó RD$ 25 millones con Súper Kino TV

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa) informó que la señora Luisa Josefina Ramírez Ortiz recibió el certificado que la acredita como la ganadora de 25 millones de pesos con el Súper Kino Tv, en el sorteo correspondiente al pasado sábado 6 de enero.

La Sra. Luisa, realizó una jugada seleccionada con los números: 20-24-27-29-39-42-49-56-59-60, en el punto de venta «Farmacia Carol», ubicada en la Ave. Duarte No.305, Villa María, Distrito Nacional.

La entrega de este premio se efectuará el martes 30 de enero 2024.

El Súper Kino TV se realiza de lunes a sábados en el horario de las 8:55 de la noche, y los domingos a las 5:55 de la tarde.

Sobre Leidsa

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S. A. realizó su primer sorteo el 1ro de noviembre de 1997, desde ese momento ha contado con tecnología de punta y estándares internacionales de la industria de loterías.

Asimismo, durante este trayecto, ha introducido cambios en su infraestructura tecnológica e incrementado las ofertas de juegos a los clientes.

Leidsa ha contado con diferentes instituciones gubernamentales que reconocen la labor de la empresa, su cumplimiento y contribución al marco legal y tributario. Además, así como los controles, procesos y políticas implementadas para enfrentar el lavado de activos.

En más de dos décadas ha presentado cientos de personas ganadoras de premios millonarios a través de sus sorteos.