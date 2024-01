JCE inicia impresión de boletas para elecciones municipales

La Junta Central Electoral (JCE) inició este viernes la impresión de boletas para las elecciones municipales a celebrarse el 18 de febrero.

Para las elecciones de alcaldes, regidores, directores y vocales, la JCE ordenó la impresión de 17 millones 870 mil 650 boletas municipales. En la contienda electoral de febrero participarán 19, 194 candidatos.

“Tenemos un padrón de 8,105,151 (ocho millones ciento cinco mil ciento cincuenta y uno) electores, que estarán ejerciendo el voto en 16,851 (dieciséis mil ochocientos cincuenta y un) colegios electorales”, expresó Román Jáquez Liranzo, presidente JCE.

La totalidad de boletas a imprimir están repartidas en 798 artes diferentes, las cuales se entregaron en un dispositivo digital a ejecutivos de Editora Corripio. La entrega se realizó con la presencia de los representantes de los partidos políticos.

recomendamos leer: TSE ordena recuento de votos de elecciones del Colegio de Abogados

Sentencias TSE

El presidente de la Junta, Román Jáquez Liranzo, reveló que el Tribunal Superior Electoral (TSE) está apoderado de 157 acciones, de los cuales más del 90%, ya fueron fallados.

De esta cantidad, 57 casos han impactado la boleta municipal, aunque aún falta casos por fallar en la alta corte. Esto, generó diversas opiniones de los delegados de los partidos.

Sobre el tema, se refirió el delegado del Partido Humanista Dominicano (PHD), Julián Burgos.

“Hay casos que no tienen ni ganancia de caso. No tienen una sentencia definitiva. Y no me imagino, no encuentro cómo podría eso arreglarse, cómo podría tomarse en cuenta, para ponerlo luego en la boleta, si el tribunal no ha fallado cuando empiezan a inscribirse la boleta”, expresó Julián Burgos.

La Junta Central habría socializado con los partidos el impacto que podría tener la boleta en las demarcaciones dónde aún existen impugnaciones el TSE.