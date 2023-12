Santo Domingo, RD- Estos son los resultados de los sorteos de las loterías dominicanas realizados este jueves 28 de diciembre del año 2023.

Aquí usted podrá conocer los números ganadores de la Lotería Nacional, Leidsa, Loteka y Lotería Real correspondientes a esta fecha.

Resultados y Loterías

Lotería Nacional es la primera institución del estado fundada en el año 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Lotería Nacional

Juega + Pega +

Gana Más

Leidsa es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la Lotería Electrónica Internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto – Loto Más.

Pega 3 Más

Loto Pool

Super Kino TV

Quiniela Leidsa

Por otro lado, está Loteka, una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana

Los sorteos de Loteria Loteka se realizan todos los días a las 7:55 de la noche. Sus sorteos diarios son: Quiniela Loteka, Mega Chances, MegaLotto y Toca 3.

Quiniela Loteka

Mega Chances

MegaLotto

Toca 3

También, entre las empresas de sorteos dominicanos está Lotería Real, que efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago.

Todos los días a las 12:55 se celebran los sorteos Quinielita Real, Pega 4 Real y Quiniela Real.

El sorteo especial, Loto Real se realizan los martes y viernes a la misma hora, justo antes del Quiniela Real.

Palé Real

Quiniela Real

Loto Pool Real

Pega 4 Real

Otras Loterías

La Primera

La Suerte

Horarios loterías dominicanas:

La Primera: 12:00 pm y 8:00 pm

La Suerte Dominicana: 12:30 pm y 6:00 pm

Lotería Real: 12:55 pm

LoteDom: 1:55

Lotería Nacional: 2:30 pm, 9:00 pm (6:00 pm los domingos)

Loteka: 7:55 pm

Leidsa: 8:55 (3:55 pm los domingos)

Sorteos millonarios:

Loto Más de Leidsa: 8:55 pm, miércoles y sábados

Mega Lotto de Loteka: 7:55 pm, lunes y jueves

Loto Real: 12:55 pm, martes y viernes

Loto 5 La Primera: 8:00 pm diario

PowerBall: 10:59 pm, lunes, miércoles y sábados

Megamillions: 11:00 pm, martes y viernes

Loterías Extranjeras:



Anguila Lottery: 10:00 am

King Lottery: 12:30 am

Anguila Lottery: 1:00 pm

Florida: 1:30 pm

New York: 2:30 pm

Anguila Lottery: 6:00 pm

King Lottery: 7:30 pm

Anguila Lottery: 9:00 pm

Florida: 9:50 pm

New York: 10:30 pm

Los horarios de los sorteos pueden variar los días festivos.

LEIDSA entrega RD$17 MM a cocinera y quesero que se dividieron la Loto

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (LEIDSA) informó, que la señora Nieve Tavarez Rodríguez y el señor Franklin de Jesús Morel Peralta recibieron el premio de 17 millones de pesos.

Los ganadores corresponden al sorteo Loto del pasado miércoles 29 de noviembre.

Ambos jugadores coincidieron con los números ganadores del referido sorteo 1-9-13-17-20-38. A cada uno de ellos le corresponden 8.5 millones de pesos.

Se informó que Doña Nieve trabaja en un comedor cafeteríaa. Allí es cocinera. La dama seleccionó su jugada en el punto de venta LEIDSA “D’ Flame Mini Market”, ubicada en Cien Fuego, Santiago de Los Caballeros.

En tanto, que Franklin Morel es propietario de una pequeña quesería artesanal ubicada en Villa Elisa. Se indicó que seleccionó sus números ganadores en el punto de venta LEIDSA, “Farmacia San Antonio”, Ubicada en Hatillo Palma, Provincia Monte Cristi.

Al recibir sus premios de manos de Manuel Abreu, los millonarios números 453 y 454 que realiza LEIDSA, tu única Loto, la fábrica de millonarios, expresaron, que su principal prioridad es, comprarse su casa, en el caso de Nieve. En tanto que el señor Franklin, dijo, que este premio lo utilizará para ampliar su pequeña fábrica de quesos.

