Resolución Consejo de Seguridad Social alivia calvario a pacientes de medicamentos de alto costo

Santo Domingo, R.D.-La última resolución emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que aumenta la cobertura de los medicamentos de alto costo a pacientes con cáncer trajo un alivio.

En un reporte especial de la periodista Julissa Céspedes se detalla como los pacientes ahora tendrán más accesos a esas medicaciones.

Estas demandas eran constantes cuando los pacientes no recibían los medicamentos que necesitaban a través del Programa de Medicamento de Alto Costo de Salud Pública. La demanda de estos pacientes ocupó lo titulares de periódicos por mucho tiempo, con esta resolución se podría mejora ese escenario.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social también aprobó la ampliación de la cobertura de medicamentos de alto costo relacionadas al tratamiento del cáncer hasta un millón de pesos, incluyendo medicamentos neoadyuvantes, adyuvantes y paliativos, elevando así este tope a 2 millones 90 mil pesos.

También, decidió mantener la cobertura de un millón de pesos para todos los servicios incluidos en los distintos medicamentos para las enfermades oncológicas.

Cada doce meses calendario la cobertura se renueva, por ejemplo, un tratamiento de cáncer la persona tenía un millón de pesos se le iba agotando mensualmente el mes once ya le quedaban 90 mil pesos 70 mil pesos, para el mes 12 ya volvía a recuperar su cobertura de un millón de pesos. Y así sucede con el tema de los medicamentos ambulatorio que el tope son ocho mil pesos en medicamentos y a los dos meses calendario vuelven y se le renueven los ocho mil pesos. Edward Guzmán, gerente general CNSS

Cifras de diagnósticos de cáncer

Esta noticia es alentadora. En el 2020 se registraron más de 12,107 muerte por cáncer y se diagnosticaron 19 mil 816 casos. Se estimaba que casi 40 mil vivían con la enfermedad, esto de acuerdo con el observatorio Global del Cáncer

“En vista de que eso sucede es que la Superintendencia realiza el estudio técnico de actos real y sugiere al consejo de que bueno, vamos a aumentar el tema de cáncer para que esas personas puedan cumplir completar su tratamiento sin tener que erogar fondos o ir al programa de alto costo. Esa medida tiene un impacto, se estima que tiene un impacto de mil 500 millones de pesos anuales”, Edward Guzmán, gerente general CNSS.

Muertes por cáncer

En República Dominicana cada día, 22 dominicanos mueren de cáncer, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Siendo esta la segunda causa de muerte en adultos entre 25 y 55 años

De igual manera, a través de la referida resolución, el CNSS también decidió ampliar la cobertura de medicamentos de alto costo a un millón de pesos para otras patologías no oncológicas. Entre estas figuran los trastornos del crecimiento, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal, hemofilia, inmunodeficiencias, enfermedad de Kawasaki, púrpura trombocitopenia, gammaglobulinemias y esclerosis múltiple. Y otras de características benignas que requieran de dichos tratamientos.

“Todo lo que es alto costo hoy en día tiene un límite de cobertura de hasta un millo de pesos y el alto costo no solamente es de tratamiento de cáncer, sino también de algunas enfermedades, de algunos procedimientos por ejemplo el cateterismo es topado hasta un millón de pesos ahora bien específicamente la parte de cáncer de tratamiento de cáncer en vez de ser de un millón de pesos se eleva a dos millones de pesos”, Edward Guzmán, gerente general CNSS.

Cobertura de materiales para procedimientos

Además, el Consejo Nacional de la Seguridad Social incluyó la cobertura de dispositivos, materiales y equipos de uso continuo y necesario en la realización de los procedimientos mínimamente invasivo.

Se trata de la inclusión de electrocoagulación, hemostasia y suturas mecánicas, microscopio, neuronavegador. Además, aspirador ultrasónico y neuromonitor para procedimientos contemplados en el Plan de Servicios de Salud. Ampliando de ese modo el acceso a dispositivos que evitan el riesgo de lesiones trans y postoperatorias, así como las estancias hospitalarias prolongadas, entre otros.

Quejas de médicos y clínicas por resolución del CNSS

Para el presidente de Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), la resolución va a beneficiar a los pacientes. Pero la implementación de la misma se propagará como un virus en las clínicas privadas; y terminará llevándolas a la tumba, ya que, la diferencia que pagan los pacientes a la hora de recibir un servicio medico permite que estas continúen a flote, pero sin ese capital hundirse es su destino.

No a largo plazo, a corto plazo, a corto plazo porque imagínese usted que nosotros lo que hacemos es que damos un crédito, o usted cree que viene un paciente, el seguro, y esa cuestión. El seguro nos paga de una vez, usted tiene que esperar un mes para depositarle o esperar otro tanto, eso se llama un crédito, pero nosotros no, entonces que usted cree que va a pasar. Rafael Mena, Presidente de Andeclip

Mientras, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Cenen Caba, aseguró que los fondos para costear estas nuevas inclusiones saldrá de los bolsillos de los afiliados a ARS.

Sin embargo, el gerente del consejo, Edward Guzmán asegura que saldrán del aumento selectivo.

“A los trabajadores dominicanos no tienen aumento del descuento. Seguirá siendo el mismo, Pero, los adicionales dependiente por ejemplo yo tengo mi madre si tengo el impacto que me aumenta 162.33 la cobertura de ella. Pero, mi núcleo familiar que tengo a mi hijo dentro de la seguridad social lo que yo aporto eso a mí no me varía”, asegura el funcionario.

Aumenta la cápita de dependientes

Con la resolución las personas que tienen dependientes adicionales pasaran de pagar una cápita mensual de 1,327 a 1,490 con un incremento de un per cápita 162, correspondiente al Régimen Contributivo.

La otra parte de la cápita para solventar estos beneficios tendrá como fuente de financiamiento la Cuenta del Cuidado de la Salud de las personas del Régimen Contributivo.

Esta es la segunda vez que se aumenta el descuento a los trabajadores por concepto de ARS. La primero fue en octubre del año pasado. Las personas afiliadas al Seguro Nacional de Salud se les hizo un aumento de 160 pesos más por cada dependiente adicional registrado en su ARS.

Beneficios para ARS

De acuerdo a un análisis presentado por la Coalición la Seguridad Social Digna esta resolución permitirá a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) engrosar sus ingresos con alrededor de 700 millones de pesos más por mes y más de 8 mil millones de pesos extras cada año. Esto significa que las ARS verán elevar sus ingresos de unos 60 mil millones a casi 70 mil millones de pesos cada año. Y con esto mayores ganancias.

La entidad consideró que la resolución no modifica en absolutamente nada el acceso a medicamentos de la población, que sigue limitado a los 8 mil pesos por afiliado.

Disminución del 50% en copago

El copago es la cantidad de dinero que paga el paciente cada vez que recibe asistencia médica. Con esta resolución los afiliados al Régimen Contributivo reducirán el gasto de bolsillos por hospitalización, cesáreas, cirugías, trasplante renal y otras enfermedades de alto costo.

Por concepto de hospitalización, cesáreas y cirugías, los pacientes afiliados al régimen contributivo pagan aproximadamente 32 mil 525 pesos. Ahora, con la resolución, las ARS asumirán el 50 % de ese copago y el afiliado solo pagará 16 mil 263.

En tanto, a procedimientos por enfermedades de alto costo, el paciente deberá pagar la diferencia de un salario mínimo por año. Esto quiere decir, más de 16 mil pesos, excepto en los casos que conlleven hospitalización.

Mientras que, en cuidados por trasplante renal, el paciente tendrá que pagar una diferencia de un salario mínimo por año. Esto, aun cuando este requiera de otros procedimientos del Plan de Servicios de Salud.

Una vez agotado el pago de un salario mínimo como límite máximo para los procedimientos de alto costo y trasplante renal, la resolución establece que las ARS otorgarán la cobertura al 100 %. Esto, hasta agotar el disponible del paciente afiliado hasta que se renueve el año de cotización.

Por: Carmen de los Santos, periodista Reporte Especial