Santo Domingo Oeste, RD. – Residentes en el sector Villa Baría decidieron hacer recolecta, para construir un puente colapsado por las lluvias, cuya demanda venían realizando, sin recibir respuestas de las autoridades.

En la Comunidad de Villa Baria se cansaron de recibir promesas por parte de las autoridades, por lo que se vieron compelidos a forma un patronato pro-puente y resolver el problema con su propio esfuerzo.

En este lugar el comunitario José Sarín Martínez dijo que esta acción es realizada de tripa corazón.

«La Junta de vecinos y el barrio estamos haciendo de tripas corazones, porque estamos cansados de hablar con los políticos a ver si nos dan una ayuda. Por aquí nada más vienen ellos en tiempo de elecciones», dijo José Sarín Martínez, comunitario.

El dirigente comunitario y también representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo que a la comunidad de Villa Baría en Santo Domingo Oeste, solo llevan promesas, las cuales no cumplen.

«Aquí hay gente que hasta se acuestan sin cenar. Para nosotros hacer un puente aquí tienen que cogerlo lo de la comer, para poder hacer ese puente. A los políticos no los queremos aquí, porque aquí nadie nos hace caso, porque ellos nada más nos buscan en las elecciones». Dijo José Sarín Martínez.

En los trabajos para la construcción del puente que permitirá trasladarse hacia otras comunidades, se suman jóvenes del lugar.

«No hay políticos que nos ayude, no hay quien nos ayude, tenemos que hacerlo entre nosotros, porque si no, no hay forma», explicó Pablo José Santos, residente.

Sí, estamos aquí midiendo, trabajando, haciendo los aportes para poder salir adelante con ese puente, porque para uno cruzar por ahí tenemos que remargarnos los pantalones y meternos en el agua para cruzar para el otro lado. Los motores tenemos que dejarlos de aquel lado. Pablo José Santos, residente.

Las lluvias de las últimas tormentas provocaron la crecida de un arroyo, dejando colapsado un puente que había en este lugar.

Por Donald Troncoso