Renuncia del PLD Pascal Núñez, excandidato a alcalde por La Vega

El excandidato a la Alcaldía municipal por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del municipio cabecera de La Vega, Pascal Núñez, renunció a su membresía y combinaciones de esa organización política, en plena visita del candidato presidencial de esa organización política, Abel Martínez.

El joven político y abogado renunció mediante una carta dirigida al secretario general del PLD, Charlie Mariotti, y al presidente municipal del PLD, en La Vega, Rafael Martínez, en la cual explicó sus motivos para salir de la institución política.

Pascal en su carta de renuncia explica que, luego del día 19 de mayo, muchos que le profesaban afectos ya no se dirigían de la misma manera. Al tiempo, agradeció a Dios por todo lo aprendido a su paso por el PLD. Indicó que allí conoció personas que aún hoy muestran su amistad, indicando que él llegó al partido en sus peores momentos.

Núñez, quien agradeció a la gente buena que le abrió las puertas, agradeció los consejos que recibió igual a los sinsabores que pasó.

Texto completo de la carta de renuncia de Pascal Núñez

Inicio saludándoles con respeto como me enseñaron en mi hogar y sin preámbulos les pongo en conocimiento que, a partir de hoy renuncio de manera formal a la condición de miembro del PLD y por ende, de las comisiones y funciones que se me han asignado para este proceso venidero.

Conocí gente buena dentro del partido y no me arrepiento de lo aprendido y vivido en este proceso, empero el respeto y el cariño que me profesaron muchos desapareció, el 19 de febrero del 2024; mi cariño y respeto para con los que de manera desinteresada reciprocaban mis afectos.

Llegué al PLD en su peor momento y me esforcé siempre por dar lo mejor de mí. Sacrifiqué mucho tiempo de mi familia y mi trabajo para regalarlo, que sin dudas es parte del reto asumido; sin embargo, no se valoró el sacrificio realizado, aun cuando todo el proceso le hizo mucho daño a la imagen que con sacrificio he construido.

Pascal Núñez agradece al PLD

Agradezco a los que me abrieron las puertas, los consejos de muchos y hasta los sinsabores por los que pasé por las maldades de otros que no ven más allá de sus intereses personales, pues, aunque no guardo rencor, se aprende de lo que se debe hacer y se aprende de lo que no se debe hacer, se aprende de los logros de los demás, pero también de los fracasos de los resentidos; precisamente para no caer en ser como ellos.

Agradezco el reconocimiento por parte del Lic. Danilo Medina, a quien le estaré eternamente agradecido, y de grandes dirigentes fuera de La Vega como el Dr. Fernández Mirabal, quien siempre aportó con sus ideas y vivencias para mitigar el daño o la situación por lo que estábamos atravesando.

Hoy dejo al PLD con la satisfacción del deber cumplido, con la mirada en dirección perpendicular a mis pies, sin bajar un solo grado de los 90, pero al mismo tiempo lamentando ver el precipicio al que se dirige Abel, quien sin dudas si llegara y se sacudiera, pudiera hacer un gran gobierno.

Por: Winston Hernández