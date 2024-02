Santiago: Confiscan armas de fuego ilegales y arrestan varias personas en allanamientos

Santiago, RD.- Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes al Departamento de Inteligencia Delictiva (Dintel), conjuntamente con representantes del Ministerio Público, confiscaron varias armas de fuego ilegales de distintos calibres y drogas, además arrestaron a varias personas durante allanamientos realizados en residencias localizadas en diferentes sectores de Santiago.

Entre los arrestados mediante la orden de allanamiento No. 01167-2024, figura Nicolás Audi Peralta, residente en la avenida Yapur Dumit. Al detenido le ocuparon en su vivienda un revolver marca no legible, calibre 38, serial No. AFA7875, con cuatro cápsulas, sin ningún tipo de documento.

Igualmente, apresaron Leonardo De Jesús Polanco, de 66 años de edad, mediante la orden judicial No. 01169-2024, en su residencia ubicada en el sector Arrollo Hondo. Le ocuparon un revolver marca Smith Wesson, calibre 38, serial No. AFA7875, con tres cápsulas. Sin ningún tipo de documento y una pistola con su documento.

En tanto que Eyeuri Javier Ventura Núñez, de 30 años de edad, capturado con la orden judicial No. 01170-2024, a quien le ocuparon una porción de un vegetal verde que se presume es marihuana, una computadora y seis celulares.

RECOMENDAMOS LEER: PN incauta varias armas de fuego ilegales en San Francisco de Macorís

Asimismo, ocuparon en una casucha localizada en el sector Hoya del Caimito, una escopeta marca Maverick, modelo Mosberg, calibre 12 milímetros, serial No. MV22376T. Además de una porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 25.0 gramos. La cual dejaron abandonada por un individuo en proceso de identificación quien emprendió la huida al notar la presencia policial.

Los detenidos como lo ocupado están bajo el poder del Ministerio Público.