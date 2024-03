¡Revuelo en Dajabón! Regidora denuncia ayuntamiento realiza pagos con cheques sin fondos

Dajabón.- Un nuevo alboroto ha surgido en el Ayuntamiento de Dajabón. Esto, tras la denuncia de regidores de presuntos pagos con cheques sin fondos, emitidos por esa institución municipal.

Ante la situación, el alcalde Santiago Riverón abandonó de manera inesperada la sala capitular. Ocurrió en momentos en que la regidora Mildred Espinal, electa por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para el periodo 2020-2024, denunciara que les habían pagado el mes de febrero con un cheque sin fondo y que hasta la fecha no ha recibido repuesta.

Consideró como una vergüenza la gestión del actual alcalde Santiago Riverón y la que ellos como autoridad ante la sala capitular están pasando. Esto debido a que en varias ocasiones ha acudido ante la institución bancaria correspondiente y la respuesta ha sido la misma, no tienen fondos suficientes.

“Mi cheque como regidora, yo no lo he cobrado porque me entregaron un cheque sin fondos” indicó la regidora Mildre Espinal.