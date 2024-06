Piden esclarecer crimen de pareja en comunidad de Baní

Peravia.- En medio de manifestaciones de dolor velan los restos de mujer encontrada junto a su pareja, en la comunidad San José, en el municipio de Baní.

Daysi Margarita Encarnación Brea, de 49 años, es velada en el Centro Comunal de San José, en Baní. Mientras que familiares y amigos aún no logran entender la muerte de la mujer y su pareja, identificado como José De Los Santos González, de 61 años, ambos hallados con heridas de armas blancas en la zona del cuello.

Los parientes piden a las autoridades que investiguen en profundidad el crimen para esclarecer lo ocurrido.

“Yo lo que quiero, si no fue el marido, que se haga justicia, porque no puedo decir que fue él, si yo no lo vi”, precisó pariente de la occisa.

Según informaron, los occisos llevaban menos de dos meses viviendo juntos. Mientras que la Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones.

Diego Pesqueira, vocero de la institución del orden, informó que se trabaja en la identificación del arma usada para cometer el crimen.

Los restos de Daysi Margarita Encarnación, se sepultarán este jueves en el cementerio municipal de Matanzas, mientras que los de José De Los Santos González, lo trasladaron a Barahona.

Crimen de pareja

El descubrimiento de los cadáveres se realizó la mañana de este miércoles por una prima del occiso, la cual se percató de que la puerta de la vivienda se encontraba abierta y al entrar descubrió los cuerpos bañados en sangre.