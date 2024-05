Juan Hubieres llama al Gobierno a preservar Loma de Managua

Monte Plata, RD.- El aspirante a senador por la Fuerza del Pueblo (FP) en provincia de Monte Plata, Juan Hubieres, llamó al Gobierno a preservar la Loma de Managua y no entregarla a ninguna empresa minera.

Hubieres señalando que Loma de Managua es una zona protegida del municipio Bayaguana, en dicha provincia.

Para el aspirante a senador es imposible que el Gobierno esté permitiendo máquinas que supuestamente pertenecen a las empresas mineras la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) y Barrick Gold, estén haciendo daño en esa aérea de la referida demarcación.

“Loma de Managua no se toca, Siete Pico no se toca, Los Haitises no se tocan”, expresó Hubieres durante una visita a esas tierras.

Juan Hubieres llamó al ministro de Medio Ambiente, Ceara Haton, a no ponerse “de mojiganga” de ningún Gobierno. Del mismo modo, de ni de ninguna empresas mineras como Comirdom y Barrick Gold para destruir la Loma de Managua.

Hubieres: Luis Abinader saque estas máquinas de aquí

También llamó al presidente Luis Abinader a retirar las máquinas que se encuentran en el lugar, advirtiendo que en Bayaguana están dispuestas a retirarlas.

“Luis Abinader saque estas máquinas de aquí, usted tiene el poder para eso, no permita que la saquemos nosotros…y sin terrorismo porque la única terrorista aquí es Comirdom”, sostuvo Hubieres.

El exdiputado, agregó que, según rumores, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, ha financiado campañas electorales. Esto con el propósito de la explotación de esa Loma que está en una zona protegida.