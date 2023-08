Joven denuncia discriminación por parte de militares en frontera de Dajabón

Dajabón, RD.- Autoridades militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) discriminaron y humillaron a un joven dominicano y su familia que habían acudido al mercado fronterizo de Dajabón a comprar los útiles escolares de su niño para el inicio del año escolar que recién inicia.

Según narra Elvin Rafael Hiraldo Medina, a quien esposaron y lo llevaron detenido bajo opresión delante de su hijo, el cual lloraba desesperado para que no se llevaran a su padre preso hacia la base de esa militar institución.

La situación ocurrió cuando el joven salía de la plaza comercial junto a su pareja y el menor de edad, cuando uno de los militares le manifestó que no cruzaría por ahí, si no por la puerta por dónde solo cruzan los haitianos.

No entendía y me fui por dónde él me dijo, pero al llegar a la otra puerta el otro militar me empujó y me dijo que no me dejaría cruzar por el lugar tampoco, acción que me hizo alterar por qué soy dominicano y no he cometido ningún delito para que se impida caminar en mi país.

Elvin Rafael Hiraldo Medina, joven recibió discriminación.