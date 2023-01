GO Ministries realiza charla para jóvenes con viceministra de Interior y Policía y  ex selección de voleibol de cubana

Santo Domingo, RD.- El Complejo de Desarrollo del Liderazgo – GO Ministries (Go Sports) en Tamboril, Santiago desarrolló una serie de charlas educativas para niños y jóvenes integrados al deporte, la educación y la superación. En la cual tomaron como referente a la ex selección de voleibol de Cuba Mireya Luis, por su trayectoria de vida fundamentada en principios y valores.

Angela Jaquez garantizó que la seguridad ciudadana es un tema que el gobierno está trabajando desde distintas áreas para frenar el avance de la delincuencia. Mientras Mireya Luis habló sobre sus experiencias y de cómo el deporte le ha ayudado a ser una mejor persona con metas bien definidas.

Esta charla también la desarrollaron en La Vega para que la sociedad asuma junto a la Policía Nacional. Las Alcaldías y las Fiscalías este plan de convivencia