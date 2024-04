Los Alcarrizos, RD. – El Movimiento Social «Todos Somos« realizó un operativo de reparación de viviendas en el sector La Gloria, en Los Alcarrizos, acción que contó con el apoyo del diputado del PRM en esa Localidad Alexander Cuevas.

Con maderas, zinc, clavos y otros materiales de construcción, el movimiento social » Todos Somos» intervino el Sector La Gloria de este Municipio. El operativo que contó con la integración de un grupo de voluntarios.

La acción social de la entidad que preside el señor Patricio Abreu, es respaldada por el diputado y candidato a la misma posición Alexander Cuevas (Alex Sport) del Partido Revolucionario Moderno.

«Darle las gracias al diputado Alex, que acogió un llamado social que le hizo el movimiento para la reparación de la vivienda, dijo Patricio Abreu, presidente del Movimiento.

Francisca Alcántara, una de las beneficiarias con la reparación de viviendas, dijo sentirse bien, ya que ahora no se mojará en tiempos de lluvia.

«Ahora me siento bien, porque yo no podía hacerla y me la están haciendo, tuve que llevar mis pertenencias a la casita de mi hijo. Pero ahora lo voy a poder acomodar en lo mío, dijo Francisca Alcántara, beneficiaria».

En el Sector la Gloria de este Municipio Los Alcarrizos los dirigentes del Movimiento Social «Todos Somos» entregaron canastillas a embarazadas. Además supervisaron varias Zonas vulnerables, para continuar sus labores sociales.

Por Donald Troncoso