Arrestan tres de cuatro personas resultaron heridas tras sostener riña por cierre de camino vecinal en Yamasá

Yamasá, RD.- Cuatro personas, incluyendo un menor de edad, resultaron heridas al recibir golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo en medio de una riña, ocurrida la noche del lunes en el sector Invi del municipio Yamasá, provincia Monte Plata.

Los detenidos son el comunicador Anderson de la Cruz, de 44 años, Melisa Ferreira Severino, de 36 años y un menor de edad, del cual se reserva su nombre por asuntos legales, todos residentes en la referida localidad.

De la Cruz, quien también es docente y empresario, narró que él y su familia han pasado la de «Caín», ya que llevan más de un año enfrentando esta situación, en la que le han cerrado la calle que da acceso a su vivienda y que hace tres días denunció en las redes sociales.

Sostuvo que nunca se había encontrado en problemas con personas de ese pueblo, pero que al llegar a su vivienda y ver que el hombre, al que identificó como Henry Solano, agredía a su familia, se vio en la obligación de actuar y enfrentarse a puños con su vecino.

De su laso, Ferreira explicó cómo inició el problema en el que supuestamente Henry la agredió.

Yo mandé el niño mío a comprar la cena, entonces me dijo mamí yo no voy a ir porque yo no voy a dar esa vuelta por ahí, después entendí que eso estaba oscuro y tiene parte solitaria, al rato Henry pasa por mi casa y me dice, no te apure que te voy a poner a dar la vuelta por México y te voy a patinar y me dijo muchas malas palabras.

Melisa Ferreira Severino, detenida.