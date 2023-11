Apresan hombre por robo frente al cuartel de SFM

San Francisco de Macorís, RD.- En San Francisco de Macorís, agentes policiales apresaron a un hombre acusado de cometer un robo en un negocio, ubicado al lado de cuartel general de la Policía Nacional, de esta ciudad.

Se trata de Carlos Liriano Santana, alias Sofía, Buche o Cacona, quien negó que se haya robado 35 mil pesos en efectivo.

El detenido lo capto una cámara de seguridad cuando mientras realizaba el robo en Ney Tejas, lado de cuartel general de esa demarcación.

Yo puse todo lo que me he llevado, lo único que falta es un abanico, y eso ellos los van a buscar; ya no falta más nada, yo lo que quiero es que me dejen tranquilo y se me van a hacer una orden de arresto que me manden para la fortaleza tranquilo por nueve meses. Ya que no tengo que ver con más nada de lo que hay ahí.

Carlos Liriano Santana, acusado del robar lado de cuartel general de la Policía Nacional.