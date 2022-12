Agreden hombre a botellazos por pago de un ticket de lotería en Santiago

Leer también: Comunitarios indignados ante atropellos policiales en barrios de Santiago

Santiago, RD.- Un hombre fue agredido de manera brutal a trompadas y botellazos por un grupo de personas cuando la víctima se disponía a cobrar su ticket de lotería premiado y la operadora de la banca Loteka se negó a pagarle.

La víctima es José Luis Minaya Jaquez, quien tiene el rostro hinchado por los golpes además de varias heridas por los botellazos recibidos, se presentó ante la Fiscalía de Santiago la mañana de este lunes para interponer la denuncia.

La joven operadora de la banca de lotería la cual se desconoce su nombre se encuentra detenida, sin embargo, el grupo de personas todavía no.

Minaya alegó que la dama lanzó un sin número de palabras ofensivas en su contra, por lo que tomó la decisión de retirarse. Pero que ésta salió detrás de él y que llamó a varios hombres que se encontraban en frente de la banca y quienes lo golpearon. Afirmó que la mujer le dio un botellazo en la cara, razón por la que tiene varias puntadas en el área afectada.

“Es una banda que ella tiene. Ella voceó, dique me están atracando. Yo no soy atracador, yo simplemente fui a cobrar un ticket que me gané”, aseguró.

Agregó que el detonante del conflicto fue los 1,700 pesos y que tomó la decisión de dejarlo pasar, pero que la forma de actuar de la mujer lo empujo a solicitar que fuera arrestada. Añadiendo que se encuentra en manos de la Policía Nacional.