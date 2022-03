El regidor por el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, Brailyn Miguel Vargas Núñez, o “Bray”, quien fue herido de un disparo en la mandíbula en el aeropuerto de Colombia, tildó este sábado de "amarillista" a la prensa por el tratamiento a la información de su incidente.

“Me duele mucho porque yo sé de dónde vengo y todo lo que he trabajado y lo que he logrado. Por favor respeten un poco lo que estoy viviendo”, expresó el también comunicador en un video colgado en sus redes.

Agradeció a las personas que le han manifestado su solidaridad.

“Déjenme usar las redes para leer las cosas bonitas que me escribe la gente que es lo único que me hace olvidar el dolor y el drama de ver como un apersona me dispara en la cara y ver como atropellamos a dos personas “, dijo

Vargas recibió un tiro en la cara por unos asaltantes en Medellín y fue ingresado a un centro de salud donde le practicarían una cirugía.

Desde el año 2020, Vargas Núñez, se ha desempeñado como vocero de la bancada del PLD ante el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. Hasta el momento, el partido al que pertenece no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: ETED: Lluvias afectan instalación de autotransformador en Canabacoa

Regidor herido de bala

El comunicador y regidor por el PLD en Santiago, Bray Vargas, fue herido por una bala en la mandíbula en su visita a Colombia, según se dio a conocer en su cuenta de Instagram.

El joven se encuentra fuera de peligro luego del asalto saliendo del aeropuerto de Medellín, por lo que tuvo que ser intervenido en una cirugía.

"Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos, estoy fuera de peligro. Nos asaltaron saliendo del aeropuerto, una bala traumática perforó mi mandíbula y ahora me trasladan a cirugía para extraerla", comentó.