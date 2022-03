Reforma ley de hidrocarburos provocará alzas en los combustibles

Entendiendo que si un importador compra 6 millones de pesos en galones de combustible en TEXAS, pero solo llegan 3 millones, esa pérdida se reflejara al costo final de los combustibles.

“El suplidor tiene que garantizarte que aquí llegaron los seis millones de gasolina, si no llegaron cuando se certifique yo te lo pago si no llegaron yo te lo descuento, yo no te lo pago, pero aquí se lo están reconociendo”, alerta Espaillat.

De igual manera, en la fórmula se agregara un elemento para mitigar los costos mantener el inventario durante un mes, es decir que los usuarios pagaran el almacenaje de combustibles de los importadores. Este elemento se llama Costos de Inventario.

“Costo por inventario este si es bueno, to’ eso lo están inventando ellos. Que significa eso que los combustibles generan una merma por evaporación, esa merma la asume el importador, ahora no ahora la va a pagar el precio final del consumidor”, ratifia el ex presidente de Anadegas.

Fondo

En el artículo 16 del documento presentado ante el Congreso Nacional, establece la creación del Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles, cuya operatividad, desarrollo e implementación estará a cargo del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con Espaillat el fondo se crea solo con las variaciones de precios al alza o a la baja.

“El fondo se crea solo, si nosotros por ejemplo fijamos el precio a tres dólares, el primero enero y el día siete el combustible subió a 3.10, ese fondo tuvo un déficit de 10 centavos por cada galón. Pero, si el combustible yo lo compro a tres dólares, pero el seis o siete bajo 10 centavos, se genera un sobrante que entonces ese sobrando se van compensando uno con otro, pero ahora habrá un parámetro que se cargara al consumidor para crear un fondo, cuando el fondo se crea solo”, analiza el empresario.

Y por último, otro de los elemento que se adheriría a la formula, es Diferencia en Cambio con esta se busca agregar al precio final del combustible los costos por diferencias cambiarias contemplan las disparidades que puedan resultar entre las tasas de adquisiciones promedios ponderadas de las divisas por parte de la empresa importadora de combustibles, y la tasa promedio ponderadas asumidas por Industria y Comercio y suministradas por el Banco Central.

“Algo que no es posible, porque lo que hemos importado sabemos que cuando tú vas a la banca dame 15 millones de dólares para una importación, los bancos no lo tienen y la tasa que te vende no es la que está publicando el Banco Central sino una más alta. Industria y Comercio de forma administrativa dispuso que escogiera el 30% del Banco Central y el 70% de los agentes de cambio.

La reforma a la fórmula con que se calcula el precio de paridad de importación es solo uno de los puntos dignos de estudiar en el proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos.