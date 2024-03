Realizan marcha en reclamo de justicia por muerte de Paula Santana

Santo Domingo. – Una multitud de personas, residentes en el sector Riviera, de Santo Domingo Este, lugar donde residía Paula Santana, joven asesinada en Zona Franca de Las Américas durante su jornada laboral, marcharon en la autopista Las Américas en reclamo de justicia.

Vestidos de blanco, con encendido de velas y canciones que reclaman justicia, realizaron esta caminata, amigos y vecinos de Paula Santana.

Algunos de sus allegados indicaron que en este caso pueden existir otros implicados que aún no están detenidos.

“Queremos que haya justicia porque dentro de la Zona Franca hay culpables también” palabras expresadas por Nelson Báez, vecino cercano de la víctima.

Y es que, según entienden, las autoridades deben dedicarle más tiempo a este caso que ha entristecido al país.

“A los diputados, a los senadores y dirigentes de todo partido, que la pena de muerte la firmen en este país, porque mañana puede ser una hija de él, o de Hoyo, o mío o de quien sea y no podemos dar 30 años a donde usted calcula que tiene 25, va a salir ahorita y va a volver hacer lo mismo” expreso Mayelin Báez, vecina de Paula.

“La señora procuradora, yo no la he visto pronunciarse en este caso, yo no he visto su pronunciamiento ni de ella ni de alguien allegado a ella” aporto José Pérez, vecino de Paula.

Imponen medida de coerción a señalados por muerte de Paula Santana

Este jueves, el Tribunal de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo impuso tres meses como medida de coerción a Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki). Estos resultaron señalados por el Ministerio Público de asesinar a la joven de 23 años, quien soñaba con ser azafata.

Pese a los señalamientos del Ministerio Público, familiares de los imputados aseguran que son inocentes.

El padre de «Chuqui», Francisco Cruz, expresó que dejó el caso en manos de Dios, al indicar que no confía en la justicia dominicana. Aseguró que su hijo no es culpable.