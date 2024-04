Reaccionan tras renuncia de alcalde Carlos Guzmán a la Fuerza del Pueblo

La renuncia del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, de la Fuerza del Pueblo, generó diversas opiniones en este municipio. Incluidas las de aquellos que reaccionan sorprendidos y de otros que esperaban la anunciada decisión.

Algunos munícipes lo tildan de tránsfuga, mientras otros se muestran sorprendidos.

Como los macos, brincó aquí y brincó allá. Ese no está seguro en ningún lado. Ando al PRM, ahora a La Fuerza del Pueblo y ahora va donde el PRM

«No, no se esperaba, no. Un poco me sorprende porque usted sabe que queríamos algo bueno de él»

Luis Gónzalez