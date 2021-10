Santo Domingo.- Autoridades sanitarias revelaron que el país se acerca a una cuarta ola de contagios por COVID-19.

Por lo que aseguran que la red hospitalaria está lista para hacer frente al rebrote.

Un estudio que arroja que el 70% de la población ha desarrollado anticuerpos del virus.

El aumento de contagios de las últimas semanas para especialistas obedece a que el país se estaría acercando a una nueva ola de contagios.

La misma es atribuida al levantamiento de algunas de las restricciones y el retorno a las aulas.

Desde ya las autoridades informaron que cuentan con la disponibilidad hospitalaria para hacer frente al rebrote.

Destacaron que continúa el aumento de personas vacunadas a una semana de inocentadas las nuevas disposiciones.

Otro tema que abordaron durante una rueda de prensa giró en torno a un estudio de la Universidad de Harvard.

El estudio arroja que el 70% de la población dominicana ha producido anticuerpos por COVID-19.

Las provincias han aumentado casos aumento significado: Distrito Nacional, Santo Domingo y La Altagracia.

República Dominicana en nivel tres de alerta por COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) vuelven a incluir a la República Dominicana en la lista de países con altos niveles de contagio del virus de la COVID-19.

Este martes, los CDC informaron que el país está en el nivel tres, con lo que advierten que hay un “alto nivel de COVID-19 en República Dominicana”.

“Debido a la situación actual en la República Dominicana, todos los viajeros pueden estar en riesgo de contraer y propagar variantes de COVID-19”.

Asimismo recomendaron a los viajeros, principalmente a los no vacunados, no ingresar al país de no ser necesario; hicieron una lista de recomendaciones a tomar en cuenta en caso de visitar el país.

Por: Suzan Castaño